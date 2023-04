Presupusul autor al Pentagon Leaks a fost pus sub acuzare Jack Teixeira, locotenentul in varsta de 21 de ani suspectat ca se afla in spatele scurgerii unei serii de documente confidențiale americane despre razboiul din Ucraina, a fost inculpat vineri de justiția federala. Jack Douglas Teixeira din North Dighton, Massachusetts, care a fost arestat de FBI la el acasa joi fara incidente, a aparut vineri in fața instanței federala purtand o salopeta maro kaki, potrivit relateaza Reuters și AFP.. Angajatlul Garzii Naționale Aeriene a fost acuzat de „stocare și transmitere neautorizata a informațiilor referitoare la apararea naționala” și „inlaturarea și depozitarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

