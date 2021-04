Elena Calistru, femeia despre care s-a tot spus ca este partenera lui Florin Cițu, susține ca nu are o relație personala cu premierul. Chiar in ziua in care Florin Cițu a implinit 49 de ani, Elena Calistru a ținut sa precizeze ca nici macar nu crede sa-l fi vazut vreodata “live sau sa fi vorbit […] The post Presupusa iubita a lui Florin Cițu: ”Nici macar nu e o gluma buna sau proasta de 1 aprilie” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .