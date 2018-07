Stiri pe aceeasi tema

- Tacerea adoptata de Donald Trump in fata lui Vladimir Putin in legatura cu acuzatiile privind amestecul Rusiei in ultimul scrutin prezidential din Statele Unite a starnit critici in lant peste Atlantic, printre contestatari numarandu-se fostul director al CIA John O. Brennan.

- Rusia nu s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 si nu are vreo astfel de intentie, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump dupa intrevederea lor de la Helsinki, transmite Reuters. ''Presedintele…

- Un protestatar a fost scos cu forța din sala din Helsinki in care președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, țin conferința de presa, dupa intalnirea tete-a-tete dintre cei doi șefi de stat, relateaza Reuters. Barbatul, care avea o pancarta cu ”Tratat pentru interzicerea…

- Regatu Unit urmeaza va trimite 440 de militari suplimentari in cadrul misiunii NATO in Afganistan, urmeaza sa anunte miercuri premierul Theresa May la summitul NATO, in contextul in care presedintele american Donald Trump cere ca aliatii sa contribuie mai mult, relateaza AFP. Summitul NATO incepe miercuri…

- Presedintele american Donald Trump va discuta despre "activitatea maligna" a Rusiei cu oficialii prezenti la summitul NATO din 11-12 iulie de la Bruxelles si va aborda apoi acest subiect in timpul unei intalniri cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a afla daca Moscova doreste sa reduca tensiunile,…

- Kremlinul a anuntat luni ca peninsula Crimeea, pe care a anexat-o de la Ucraina in 2014, este o parte inseparabila a Rusiei si nu va fi unul dintre subiectele discutate la summit-ul dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, scrie Reuters potrivit News.ro. Putin este…

- Crimeea, anexata de Rusia in 2014, nu va constitui subiect de discutie la summitul programat pe 16 iulie, la Helsinki, intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a avertizat luni Kremlinul, subliniind ca peninsula este „o parte inalienabila a Rusiei”, transmit AFP si…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, vineri, ca va aborda problema presupusei implicari ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 la intalnirea cu Vladimir Putin din luna iulie, informeaza Reuters.