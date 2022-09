Stiri pe aceeasi tema

- Doi oradeni, fosti soti, sunt judecati pentru fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals pentru ca au masluit rezultatul analizelor oftalmologice, astfel incat barbatul cu probleme de vedere sa-si poata reinnoi permisul de conducere. Frauda a iesit la iveala dupa ce sotii au divortat, iar femeia…

- Un barbat din Ocna Mureș a circulat, timp de mai mulți ani, cu un permis de conducere fals din Cehia. Polițiștii rutieri „s-au prins” ca documentul ar putea fi fals abia la a șasea oprire in trafic a șoferului. I. D. a fost trimis in judecata pentru șase acte materiale de conducere a unui vehicul […]…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals, avand insemnele autoritatilor ucrainene. Joi,18 august a.c., in jurul orei 21.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret,…

- Un roman care voia sa iasa din tara la volanul unei masini a fost prins, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, ca folosea un permis de conducere fals, pe care sustine ca l-a cumparat cu 2.000 de euro din Germania.

- ■ unul dintre acestia le-a dat oamenilor legii un permis de conducere fals ■ un altul era in pragul comei alcoolice ■ Ziua de 20 iulie 2022 a fost cu ghinion pentru trei indivizi, care au fost depistati in trafic cu abateri grave. Unul dintre ei le-a prezentat oamenilor legii un permis de conducere…

- Nesimtirea nu are limite nici in Salaj. In varsta de 28 de ani, un barbat din Romanasi a fost depistat conducand masina sub influenta bputurilor alcoolice. Si asta nu este tot. Barbatul nu are nici permis de conducere. Tanarul s-a ales cu un dosar penal. Politistii Sectiei 2 Politie Rurala Sanmihaiu…

- Ieri, 23 iunie 2022, polițiștii din Ocna Mureș au depistat și reținut, pe raza orașului Ocna Mureș, un barbat de 40 de ani, din oraș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Aiud. Barbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate…

- Politistii de frontiera galateni efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu dubla cetatenie, bulgara si Republica Moldova, asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere cu insemnele autoritatilor din Republica Moldova, procurat cu 200 de euro si care s-a dovedit a fi fals, informeaza,…