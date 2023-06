Presiune pe băncile din zona euro: BCE își restrânge masiv TLTRO – operațiunile de refinanțare pe termen lung Bancile mai mici din Italia și cele grecești s-ar putea confrunta cu probleme de lichiditate, avertizeaza analiștii financiari. Instituțiile de credit din zona euro vor trebui sa opereze rambursari masive de imprumuturi catre BCE la finele lui iunie 2023, in unele cazuri aceste plați depașind rezervele de lichiditați ale bancilor. BCE a decis sa nu mai prelungeasca imprumuturile TLTRO, pentru a-și reduce bilanțul supra-dimensionat de masurile de ajutorare financiara a bancilor și economiilor din zona euro din timpul pandemiei de coronavirus. Bancile din Italia și Grecia,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

