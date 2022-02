Stiri pe aceeasi tema

- Se inregistreaza o rata Covid mare in apropiere de București. Este vorba de comuna Corbeanca (județul Ilfov), unde incidența Covid este 8,87 la mie. Aceasta este cea mai mare rata a pandemiei din județul Ilfov. Nivelul de 8,87 este cel cunoscut in dimineața zilei de luni, 17 ianuarie 2022. La același…

- Valul 5 se resimte și la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Cluj-Napoca, unde se va deschide un Centru de Evaluare. In acest centru vor fi primiți pacienți cu forme ușoare sau medii de Covid-19, care nu vor mai fi nevoiți sa mearga la UPU.

- Am intrat in valul 5 al pandemiei, iar in perioada urmatoare transmiterea coronavirusului va fi sustinuta – a declarat, astazi, ministrul sanatatii, Alexandru Rafila. El a fost la Spitalul de copii Grigore Alexandrescu din Capitala, care are alocate 15 paturi pentru pacientii minori infectati cu SARS-CoV-2.…

- DOCUMENTE: Principalele masuri și restricții pentru valul 5 al pandemiei de COVID. CNSU a hotarat prelungirea starii de alerta Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat hotararea de prelungire a starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Totodata au fost stabilite și o serie de restricții…

- Printre masurile propuse și discutate de autoritați se numara purtarea obligatorie și corecta a maștii chirurgicale sau tip FFP2 in toate spațiile publice inchise și deschise, precum și organizarea unor centre comunitare de evaluare ambulatorie a persoanelor infectate. Autoritațile decid, astazi, in…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) se reunește miercuri pentru prelungirea starii de alerta in Romania. Printre masurile sigure ce vor fi decise este purtarea obligatorie a maștilor sanitare sau FFP2 in toate spațiile publice, inclusiv in aer liber, ca și unele restricții in transportul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca in valul cinci al pandemiei de SARS-CoV-2 se estimeaza o dublare a numarului de cazuri fata de valul precedent, cand au fost 400.000 de imbolnaviri confirmate "prin diagnostic".