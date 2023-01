Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mascati, uratori, colindatori, ursi, capre si cerbi vor participa la a 52-a editie a Festivalului de datini si obiceiuri ce va avea loc, pe 27 decembrie, in Piatra-Neamt, potrivit Agerpres.Invitat de onoare al festivalului va fi grupul "Crenguta de iedera, din Chisinau - Republica Moldova, potrivit…

- In perioada 9-11 decembrie, Radio Iasi transmite videolive pe radioiasi.ro si facebook Radio Iasi Festivalul International Cantec de stea. Asociatia „Children Forever” va invita la cea de-a XI-a ediție a Festivalului internațional de muzica pentru copii și tineret „Cantec de stea” – Piatra Neamț 2022.…

- Sarbatorile Craciunului vor fi deschise la Buziaș in 7 decembrie, cand la casa de cultura va avea loc, incepand cu ora 18:00, spectacolul „Sarbatoarea Craciunului – In memoriam Marioara Murarescu”, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, in parteneriat cu Asociația „Mariana Draghicescu”.…

- O poveste incandescenta la cel de-al treilea eveniment din Teatrul Cetații: spectacolul ”Erendira&buna-sa/replayed” se va desfașura miercuri, 7 decembrie 2022, de la ora 19:00, in Studioul Franciscan (Timișoara, str. E. Ungureanu nr.1). Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș și Compania de teatru…

- Consiliul Județean Salaj și Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj (CCAJS), cu sprijinul Clubului Rotary Zalau, au organizat vineri, 4 noiembrie 2022 și duminica, 6 noiembrie 2022, in Sala „Porolissum” de la CCAJS, a 13-a ediție a Festivalului-concurs de interpretare a cantecului popular „Mandru…

- Consiliul Județean Salaj și Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, cu sprijinul Clubului Rotary Zalau, organizeaza vineri, 4 noiembrie 2022 și duminica, 6 noiembrie 2022, in Sala „Porolissum” de la Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, a 13-a ediție a Festivalului-concurs de interpretare…

- Duminica, 30 octombrie 2022, a avut loc cea de-a XX-a ediție a Festivalului – Concurs ”Horea in grumaz”. Evenimentul s-a desfașurat la Casa de Cultura ”Vasile Latiș” din Targu Lapuș și a fost organizat de Primaria și Consiliul Local Targu Lapuș in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș. Horea lunga…

