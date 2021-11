Președinți la TVR și la Radio: Dan Turturică și Răzvan Dincă Plenul reunit al Parlamentului a validat, luni, numirea presedintilor Consiliilor de Administratie ale Societatilor Romane de Radio si Televiziune, Razvan Ioan Dinca, respectiv Dan Cristian Turturica. Presedintele SRR a fost votat de 250 de senatori si deputati, iar 94 de parlamentari au votat impotriva, iar cel al SRTv a fost votat de 249 de parlamentari, iar 89 au votat contra. Votul a fost secret cu bile. Consiliul de Administrație al TVR Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor a aprobat și componenta Consiliului de Administratie al SRTv, cu 380 de voturi “pentru” si 14 voturi “impotriva”.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

