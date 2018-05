Stiri pe aceeasi tema

- Un pelerinaj grandios are loc, sambata, la sculptura de lemn de tei a Fecioarei Maria, la Sumuleul Mic, langa Miercurea Ciuc. Se spune ca aceasta face minuni, iar printre participanti se vor afla presedintele Ungariei, Ader Janos, sotia sa si oficiali ai Guvernului de la Budapesta, transmite Radio Romania…

- "Am venit din Miskolc si merg cu familia de Rusalii la Sumuleu Ciuc, pentru a ne ruga la statuia Fecioarei Maria. Este o traditie pe care o respectam de 20 de ani, de când venim din Ungaria la fratii nostri maghiari din Transilvania", a spus unul dintre calatorii spre Sumuleu Ciuc.…

- KineDok powered by One World Romania va aduce in luna mai 15 proiecții de film documentar ce se vor desfașura in 9 orașe. Miercurea Ciuc, Reșița, Alba Iulia și Timișoara se afla printre orașele care incep programul de proiecții – program care va continua pana la finalul anului. Vedeți daca va aflați…

- Pe lânga cei 220 de concurenții legitimați la 20 de cluburi sportive din 16 localitați din țara (Alba Iulia, Arad, Babarunca, Baia Mare, Baia Sprie, Bistrița, Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Florești, Madaraș, Miercurea Ciuc, Oradea, Satu Mare, Târgu Mureș și Zalau) și doua din strainatate…

- Orban a avertizat ca Budapesta ar putea deveni ”de nerecunoscut” daca Fidesz nu va reusi sa obtina suficiente voturi pentru a forma viitorul guvern. Premierul ungar a adaugat ca Budapesta este un oras sigur, insa a atras atentia ca imigrantii ar putea schimba acest lucru.”Cei care vor vota…

- Doua persoane au fost ranite serios, iar alte cateva au suferit leziuni usoare, in urma coliziunii produse duminica intre doua autobuze la Aeroportul International Liszt Ferenc din Budapesta, informeaza site-ul agentiei de stiri MTI. Doua persoane au fost ranite serios, iar alte cateva…

- O delegație economica din Ungaria s-a aflat, zilele trecute, in vizita, in Bacau, la invitația facuta de Camera de Comerț și Industrie din localitate. Din delegație au facut parte Lazar Zoltan, atașatul economic al Consulatului General al Ungariei la Miercurea Ciuc, Gyongyver Deak, din partea Casei…

- Pe primul loc in topul orașelor europene in care e cel mai ușor sa-ți gasești un loc de munca este Praga. In capitala Cehiei, 72% dintre respondenți au declarat ca le este ușor sa-și gaseasca un loc de munca. In Cluj-Napoca, 67% dintre respondenți au declarat ca le este ușor sa-și gaseasca…