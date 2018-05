Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ungar Janos Ader i-a cerut luni lui Viktor Orban, premierul in exercitiu, sa formeze noul guvern si a propus parlamentului sa-l aleaga pe liderul Fidesz pentru inca un mandat de patru ani de prim-ministru, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Viktor Orban, in varsta de 54 de…

- Premierul ungar Viktor Orban i-a numit vineri pe ministrii Sandor Pinter (afaceri interne) si Mihaly Varga (economie) in functiile de vicepremieri in noul guvern de la Budapesta, transmite Reuters. Orban, al carui partid, Fidesz, a obtinut doua treimi din mandatele parlamentare in alegerile…

- Premierul Ungariei, nationalistul Viktor Orban, iesit intarit dupa ce a obtinut o victorie zdrobitoare in alegerile legislative de duminica, a avertizat luni Uniunea Europeana ca "lucrurile nu mai pot continua asa". "Nu ne infruntam cu Europa. Vrem o Uniune Europeana de succes si puternica,…

- Alianta de guvernamant Fidesz - Partidul Popular Crestin Democrat (KDNP), cea care a castigat alegerile parlamentare din Ungaria de duminica, va avea 133 dintre cele 199 de locuri in Parlament, a anuntat luni Biroul Electoral National, relateaza agentia MTI. Dupa numararea a 98,5% dintre…

- Alianta partidelor de guvernamant din Ungaria, formata din Fidesz si Partidul Popular Crestin Democrat (KDNP), a castigat alegerile parlamentare cu aproape 50% din voturi, care le asigura o majoritate de doua treimi pentru urmatorul mandat, deoarece numai cateva partide vor reusi sa intruneasca pragul…

- Premierul nationalist de dreapta Viktor Orban a promis ca va lupta pentru Ungaria, duminica, dupa ce a votat la alegerile parlamentare, la care partidul sau, Fidesz, este favorit, relateaza Reuters.

- Miza alegerilor parlamentare care se desfasoara duminica in Ungaria este viitorul tarii, a declarat premierul in exercitiu Viktor Orban, dupa ce a votat intr-un cartier select din Budapesta in cursul diminetii. "Noi alegem nu doar partide, un guvern si un prim-ministru, ci votam si pentru un viitor",…

- Janos Lazar, șeful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor Orban, a omagiat Edictul de la Turda, emis de catre Dieta Transilvaniei in anul 1568, afirmand ca liderii din acele vremuri au aratat ”toleranța creștina”, potrivit unei relatari a agenției MTI. ”Toleranța pentru alte culturi și religii…