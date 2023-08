Stiri pe aceeasi tema

- ”Zilele orașului Pantelimon” au fost marcate, și in acest an, prin evenimente de bun gust, pe placul localnicilor. Joi, 27 iulie, in bisericile din comunitate a fost sarbatorit Sfantul Pantelimon, ocrotitorul medicilor și al orașului care-i poarta numele, iar vineri și sambata s-au organizat evenimente…

- Președintele UNPR, Gabriel Oprea, fost vicepremier pe securitate naționala și ministru de Interne, a fost achitat definitiv in dosarul privind tragicul accident rutier in care, in anul 2015, un polițist și-a pierdut viața. Instanța a stabilit ca Gabriel Oprea nu este responsabil in accidentul polițistului.…

- Presedintele UMPMV, gl.(r) Gabriel Oprea, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Forțelor Aeriene CITESTE SI BREAKING NEWS Incendiu foarte puternic la o hala de calculatoare: s-a emis mesaj Ro-Alert 09:30 1341 BREAKING NEWS Percheziții mamut in București și Ilfov in plin scandal al crizei cerealelor…

- Ionuț Pitbull Atodiresei și-a luat soția și fiica și au plecat in vacanța in Tenerifei. Cei trei au postat o imagine pe contul de socializare, iar fanii au reacționat imediat, mai ales ca sportivul are o viața de familie discreta, iar aparițiile in fața camerelor sunt destul de rare.Ionuț Pitbull Atodiresei…

- BerbecZile interesante la finalul acestei saptamani pentru demararea studiilor pe termen lung sau pentru planuri de calatorii in strainatate. Rafinarea sufleteasca ocupa si ea un loc de cinste. Poate ar fi nevoie sa ti planifici anumite cursuri de dezvoltare personala, de terapii complementare sau sa…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan ii invita pe toți cetațenii județului, in perioada 31-4 mai sa se bucure de o serie de manifestari cultural-artistice. Vor fi cinci zile de concerte și spectacole cu artiști de top! Articolul Astazi, incep Zilele județului Dambovița a aparut prima data pe…