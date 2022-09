Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Kiev a facut aceasta declarație intr-un interviu realizat de CBS și publicat duminica, in care a cerut, de asemenea, o presiune susținuta prin sancțiuni asupra Rusiei, ale carei trupe au fost devastate in nord-estul Ucrainei intr-o contraofensiva fulgeratoare care a inceput luna aceasta,…

- Ucrainenii au descoperit inca doua gropi care conțin cadavrele a sute de persoane in orașul nord-estic Izium, pe care Kievul l-a recucerit de la Rusia in aceasta luna, a declarat președintele Volodimir Zelenski, informeaza Reuters.

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a respins luni acuzațiile conform carora forțele ruse au comis crime de razboi in zonele ucrainene recent eliberate, susținand ca sunt ”minciuni”, transmite Reuters. Aproximativ 450 de cadavre au fost descoperite in ultimele zile in gropi comun…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia, vineri, intr-un interviu pentru Reuters, de comiterea de crime de razboi in nord-estul Ucrainei si a afirmat ca este prea devreme sa spuna ca soarta razboiului se schimba, in pofida avansului teritorial rapid al fortelor sale din aceasta luna.…

- Rusia a repetat la Izium ceea ce a facut la Bucha, spune Volodimir Zelenski. Potrivit liderului de la Kiev, in afara unei gropi comune, au fost gasite camere de tortura in care au fost abuzati civili din orasele ocupate, spatii in care erau tinuti inclusiv straini. Volodimir Zleneski spune ca este de…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, acuza Rusia dupa atacul cu rachete asupra orașului sau natal Krivoi Rog. Ulterior, in timpul atacului a fost țintit barajul de la acumularea Karachunivske, iar localitatea risca sa fie inghițita de ape. Intors din Izium, orașul eliberat in weekend, liderul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat ca lumea a evitat la limita un dezastru nuclear in contextul in care electricitatea la centrala atomica de la Zaporojie a fost intrerupta mai multe ore din cauza bombardamentelor ruse din zona, acuzatii pe care Moscova le respinge, potrivit Reuters…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a catalogat drept ”dezgustator” comportamentul fostului cancelar german Gerhard Schroeder, care a afirmat ca Rusia vrea o ”solutie negociata” a razboiului, relateaza Reuters . Gerhard Schroeder, care este prieten cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat…