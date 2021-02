Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turkmen Gurbanguli Berdimuhamedov l-a numit pe fiul sau Serdar in functia de viceprim-ministru, punandu-l intr-o pozitie puternica pentru a-i succeda ca lider al tarii producatoare de gaze naturale din Asia Centrala, a relatat vineri presa locala, citata de Reuters. Citește și: Contre…

- Presedintele turkmen Gurbanguli Berdimuhamedov l-a numit pe fiul sau Serdar in functia de viceprim-ministru, punandu-l intr-o pozitie puternica pentru a-i succeda ca lider al tarii producatoare de gaze naturale din Asia Centrala, a relatat vineri presa locala, citata de Reuters. Berdimuhamedov,…

- Președintele fracțiunii Platforma DA, Alexandr Slusari anunța ca Biroul Politic se va convoca luni, 1 februarie, unde vor decide daca voteaza pentru candidatura Maiei Sandu la prim-ministru. Declarația a fost facuta aseara, in cadrul emisiunii Secretele Puterii de la JurnalTV, transmite unimedia.info.…

- Președintele fracțiunii Platforma DA, Alexandr Slusari anunța ca Biroul Politic se va convoca luni, 1 februarie, unde vor decide daca voteaza pentru candidatura Maiei Sandu la prim-ministru. Declarația a fost facuta aseara, in cadrul emisiunii Secretele Puterii de la JurnalTV.

- Marea Britanie il va numi pe Richard Sharp, un fost director de investitii al bancii Goldman Sachs, in functia de presedinte al grupului BBC, care va avea misiunea de a implementa un nou model de finantare pe termen lung a radioteleviziunii publice britanice intr-o perioada marcata de intensificarea…

- Decretul prin care presedintele Klaus Iohannis il desemneaza in functia de prim-ministru interimar pe Nicolae Ciuca, ministru al Apararii, a fost publicat luni seara in Monitorul Oficial. De asemenea, a fost publicat si decretul prin care seful statului a luat act de demisia lui Ludovic Orban din functia…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca in sedinta conducerii de partid care va avea loc miercuri sau joi va discuta cu colegii sai ca Alexandru Rafila sa fie propus pentru functia de prim-ministru.

- Zece pacienti intubati, bolnavi de COVID-19, au murit intr-un incendiu izbucnit sambata, in jurul orei 18.30, la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt. Alti sapte pacienti sunt in stare critica. In ultimele zece luni, spitalul din Piatra Neamt a avut opt directori, ultimul fiind numit in urma…