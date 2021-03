Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden se simte bine dupa ce s-a impiedicat pe trepte in timp ce urca la bordul Air Force One, vineri, a declarat reporterilor purtatorul de cuvant al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, citata de Reuters, anunța MEDIAFAX. Ea a sugerat ca vanturile puternice la baza Andrews de…

- Președintele american Joe Biden, 78 de ani, s-a impiedicat și a cazut de doua ori, vineri, 19 martie, in timp ce urca pe scara avionului Air Force One. Liderul de la Casa Alba a calatorit in Atlanta, relateaza agenția France Presse, citata de HotNews. Ajuns la jumatatea scarii avionului prezidențial,…

- Președintele american Joe Biden s-a împiedicat și a cazut de doua ori, vineri, în timp ce urca pe scara avionului Air Force One pentru o deplasare în Atlanta, relateaza AFP.Ajuns la jumatatea scarii avionului prezidențial, Joe Biden s-a împiedicat de doua ori, cazând…

- Presedintele american Joe Biden i-a „expulzat” de la Casa Alba pe cei doi caini ai lui si i-a trimis la resedinta din Wilmington, statul Delaware, dupa „un incident care a implicat o muscatura” asupra unui agent de securitate, a anuntat luni, 9 martie, postul CNN, citat de Agerpres . Major, in varsta…

- Fostul presedinte Donald Trump nu a exclus posibilitatea de a candida la prezidențalele din 2024. O declarație in acest sens a facut-o in prima sa aparitie publica de cand a parasit Casa Alba. Donald Trump a susținut un discurs in cadrul Conferintei actiunii politice conservatoare (CPAC) care a avut…

- Donald Trump a parasit Casa Alba azi, cand inceteaza calitatea sa de presedinte al Statelor Unite, insotit de catre Prima Doamna Melania Trump, scrie news.ro . Elicopterul Marine One a decolat de pe peluza Casei Albe, scrie BBC News. Donald Trump a iesit din Casa Alba si a traversat peluza de sud, pentru…

- Președintele ales al Statelor Unite, democratul Joe Biden, va depune juramântul prezidențial miercuri, zi care va marca sfârșitul a patru ani tumultoși la Washington și încheierea unei perioade de tranziție Președintele Donald Trump va parasi Casa Alba în curând…

- Donald Trump a afirmat miercuri, cu puțin timp inainte ca Congresul sa se intruneasca pentru a certifica victoria lui Joe Biden, ca nu-și va recunoaște niciodata infrangerea la alegerile prezidențiale care au avut loc la inceputul lunii noiembrie. De asemenea, oficialul a declarat din nou ca alegerile…