- Joe Biden a sosit, luni, la Kiev, primele imagini cu vizita sa in capitala ucraineana aparand in spațiul public undeva in jurul orei pranzului, mai intai pe Twitter și Telegram.Liderul de la Casa Albas-a intalnit cu președintele Volodimir Zelenski intr-o vizita-surpriza efectuata cu doar 4 zile inainte…

- A anuntat ca va zbura in Polonia, dar a ajuns in Ucraina, intr-o vizita surpriza. Joe Biden s-a intalnit in aceasta dimineata cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Este prima sa deplasare la Kiev ca președinte al SUA.

- Actualizare: Joe Biden a anunțat ca SUA un nou pachet de ajutor pentru Ucraina in valoare de 500 de milioane de dolari, insemnand echipamente militare și muniție. „La un an (n.r. dupa inceperea invaziei rusești) Kiev-ul rezista. Ucraina rezista. Democrația rezista”, a afirmat președintele american Știre…

- Președintele american, Joe Biden, a ajuns luni la Kiev, intr-o vizita-surpriza, prima sa deplasare in Ucraina de la inceputul razboiului din Ucraina, in urma cu aproape un an, relateaza BBC.Corespondentul The Economist la Kiev a publicat și o inregistrare video, cu președintele american, care se plimba…

- Armata ucraineana le provoaca pierderi foarte mari forțelor ruse, in regiunea Donbas, susține Volodimir Zelenski in mesajul lui de azi-noapte. El le-a spus ucraienilor ca armata lucreaza la planurile unor acțiuni care vor avea loc intr-un viitor apropiat. In același timp, Zelenski anunța noi sancțiuni…

- Din cate se pare, sunt luate in considerare mai multe tari, intre care Polonia, pentru ca Joe Biden sa viziteze Europa in jurul implinirii unui an de la invazia Rusiei in Ucraina, relateaza HotNews.ro.Cu aceasta ocazie, SUA ar putea anunta un nou pachet major de ajutor militar pentru Ucraina, au declarat…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a revenit acasa din SUA, prima sa vizita in strainatate de la declanșarea razboiului, nu inainte de a trece prin Polonia, informeaza Ukrainska Pravda . „In drum spre casa, m-am intalnit cu un prieten al Ucrainei – președintele Poloniei, Andrzej Duda. Am facut…

- Pentru prima data, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și-a parasit țara de cand Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie 2022. Președintele Zelenski dar și alți oficiali au fost filmați calatorind cu mașini in afara garii Przemysl din Polonia. Bridget Brink, ambasadorul SUA in Ucraina, este de…