Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis ar urma sa se intalneasca joi cu ministrii Finantelor si Justitiei pentru discutii pe tema rectificarii bugetare, in contextul in care Guvernul a adoptat proiectul de rectificare bugetara in absenta unui aviz al CSAT si in care invitatia la consultari a fost adresata premierului…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca Guvernul a adoptat rectficarea bugetara, in lipsa unui aviz CSAT. De asemenea, el a explicat ca deși Iohannis a invitat-o pe Viorica Dancila la Cotroceni, premierul este plecat in Spania și a delegat doi miniștri pentru a merge la intalnirea cu…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis miercuri o scrisoare prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, prin care o invita pentru consultari la Palatul Cotroceni. Conform unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, invitatia a fost facuta pentru data de 6 septembrie, ora 11:30. Cu toate acestea, …

- Klaus Iohannis a invitat-o la Cotroceni pe Viorica Dancila pentru a avea o discuție pe tema rectificarii bugetare pe care premierul a anunțat ca o va face independent de voința președintelui. Analistul Bogdan Chirieac susține ca planul președintelui de a invita premierul la discuții in ziua in care…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila au avut o intrevedere miercuri dimineata, la Palatul Cotroceni. Intalnirea celor doi vine in contextul unor zvonuri despre intentia Guvernului de a adopta o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere.

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila au avut o intrevedere de o jumatate de ora, miercuri dimineata, la Palatul Cotroceni. Intalnirea celor doi vine in contextul unor zvonuri despre intentia Guvernului de a adopta o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere.Vezi…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat aproximativ 40 de minute cu presedintele Klaus Iohannis, pe fondul informatiilor privind posibilitatea adoptarii unei Ordonante de Urgenta a Guvernului privind amnistierea si gratierea unor fapte penale. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Nelu Barbu spune ca nu a fost nicio discuție in ședința de Guvern, pe o Ordonanța de grațiere. Joi, Guvernul se reunește din nou la Palatul Victoria, a mai spus purtatorul de cuvant al Executivului. Barbu a confirmat și ca premierul Viorica Dancila va avea o intalnire, miercuri, cu președintele Klaus…