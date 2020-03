Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi cifre in ceea ce privește epidemia de coronavirus in Romania. Numarul total de cazuri confirmate a ajuns astazi la 906. „Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate vindecate și externate - 53 la Timișoara, 23 la București, 6 la Craiova, 2 la Constanța, unul la Cluj și unul la

- Avertisment dur lansat de președintele Societatii Romane de Epidemiologie. Varful epidemiei de coronavirus va fi inregistrat in Romania cu siguranța dupa sarbatorile de Paște, a declarat, la Marius Tuca Show, prof. dr. Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie, conform Mediafax.Citește…

- Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate și externate (22 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași). De la ultima informare…

- Sunt 168 de persoane infectate cu virusul COVID 19. 29 au fost raportate doar luni. In continuare, cei mai multi bolnavi raman in Capitala si sunt persoane care fie s-au intors dintr-o tara grav afectata, fie au luat de la alti bolnavi. Pentru prima data in ultimii 20 de ani, Romania a decretat stare…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Nelu Tataru a explicat, ieri, ca Romania se afla momentan in scenariul 2 al epidemiei de coronavirus, respectiv 26-100 de persoane infectate, in care preventia este in continuare extrem de importanta. Scenariul presupune transmitere in comunitate, adica infectarea…

- Un al doilea test cu rezultat negativ a fost inregistrat pentru femeia de 38 de ani diagnosticata cu coronavirus si internata la Timisoara. Pacienta s-a vindecat, insa ramane pentru moment internata in spital. Aceeasi situatie este si in cazul barbatului de 47 de ani, dupa ce in 12-a zi rezultatul era…

- In contextul primului caz de coronavirus in Romania, Doina Azoicai, președintele Societații Romane de Epidemiologie, a declarat pentru Libertatea ca nu exista un prag de temperatura de la care oamenii sa fie alarmați.Președintele Societații Romane de Epidemiologie a afirmat ca nu se pune problema ca…