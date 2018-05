Presedintele Slovaciei s-a dezlantuit impotriva Rusiei, dar a criticat si "interesele egoiste" ale Germaniei: Cat de ingusti la minte suntem!

Stiri pe aceeasi tema

- Gazprom asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizioneaza continentul cu gaze naturale prin trei rute principale. Lucrările premergătoare construcţiei secţiunii offshore a gazoductului Nord Stream 2 au debutat în Germania, a anunţat…

- Lucrarile premergatoare constructiei sectiunii offshore a gazoductului Nord Stream 2 au debutat marti in Germania, a anuntat consortiul condus de grupul rus Gazprom care este responsabil pentru acest proiect, cu cateva zile inaintea vizitei cancelarului german in Rusia. Grupul rus Gazprom…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a avertizat marti ca proiectul controversatului gazoduct ruso-german Nord Stream 2 nu este posibil fara implicarea Ucrainei in tranzitul de gaz din Rusia spre Europa, insa fara a preciza rolul acestei tari in respectivul tranzit, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Cancelarul german Angela Merkel i-a transmis presedintelui rus Vladimir Putin ca Ucraina nu ar trebui exclusa din proiectul gazoductului Nord Stream 2, al carui obiectiv este transportarea gazului natural din Rusia spre Germania, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

