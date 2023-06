Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat ca premierul Kosovo, Albin Kurti, dorește sa impinga Serbia intr-un razboi cu NATO, informeaza BETA, relateaza Rador."El vrea sa se intample tot ceea ce vreau eu sa evit. Nu am atins inca apogeul escaladarii crizei din Kosovo, așa cum cred unii.…

- Potențialul ofensiv al forțelor armate ale Ucrainei nu a fost epuizat, a declarat președintele rus Vladimir Putin la o intalnire cu reprezentanții Consiliului de Securitate al Federației Ruse."Trebuie sa plecam de la faptul ca potențialul ofensiv al inamicului nu a fost epuizat. CITESTE SI Turcia…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a respins posibilitatea de a discuta cu premierul kosovar Albin Kurti pana cand sarbii din nordul Kosovo nu vor fi eliberați din arest, conform RTS, scrie Rador.Vucic a adaugat ca este necesar ca Pristina sa retraga decizia de interzicere a importurilor din…

- SUA regreta decizia autoritaților militare interimare din Mali de a cere unei forțe de menținere a pacii a ONU sa paraseasca țara, a anuntat luni Departamentul de Stat, solicitand totodata o retragere "ordonata și responsabila" a acesteia, scrie Rador.Ministrul de externe din Mali, Abdoulaye Diop,…

- Șaisprezece rinoceri albi sudici au fost pusi in libertate in Republica Democrata Congo, in incercarea de a reintroduce in natura specia pe cale de dispariție, scie Rador.Rinocerii fost transportați dintr-o rezervație privata din Africa de Sud in parcul național Garamba din nord-estul RD Congo. Ultimul…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a cerut Kosovo sa nu organizeze noi alegeri pentru primarii din nordul sau pana cand nu va fi acordata mai multa autonomie etnicilor sarbi care formeaza o majoritate locala si au boicotat un vot anterior, transmite News.ro . ”Toti sarbii din nord cred ca Serbia…

- Presa din Somalia relateaza despre un atac al militantilor din gruparea Al Shabaab impotriva unui hotel din capitala tarii, Mogadiscio, informeaza Rador.Conform rapoartelor, fortele de securitate au salvat multi civili din hotelul Pearl Beach, insa unii au ramas blocati inauntru. CITESTE SI live…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat ca in politica externa a tarii vor avea loc schimbari profunde si semnificative dupa votul de ieri din Consiliul Europei privind apartenenta Kosovo la aceasta organizatie, informeaza Agenția Tanjug, potrivit Rador.In același timp, el a declarat ca…