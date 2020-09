Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi ne alegem primarii, consilierii locali, conducerile județelor. Intotdeauna cand sunt alegeri este foarte important sa mergem la vot, sa nu lasam pe alții sa decida in locul nostru, iar astazi, cand alegem pe cei care conduc comunitațile in care traim e foarte important sa ne uitam bine la candidați…

- Gabriela Firea a mers la vot inainte de ora 7.00 și a așteptat deschiderea secției de votare, deși PSD anunțase ca va vota la ora 10.00. Intrebata de ce voteaza atat de dimineața, ea a raspuns: Intotdeauna m-am trezit cu drag dimineața. Momentul a fost transmis live pe pagina de Facebook a Gabrielei…

