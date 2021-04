Stiri pe aceeasi tema

- "Puterea este acum in mainile poporului. Puterea este in mainile Dvs. Am incredere ca cetațenii noștri vor alege calea corecta spre crearea unui stat dezvoltat și democratic”, a declarat Maia Sandu.Data pentru desfașurarea alegerilor parlamentare anticipate va fi stabilita pentru 11 iulie 2021.„Trebuie…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a dizolvat Parlamentul de la Chisinau și anunța data alegerilor noului Parlament: 11 iulie 2021, conform Mediafax. „Dragi cetațeni, acum cateva minute am semnat Decretul de dizolvare a actualului Parlament. Prin aceasta decizie am deschis calea pentru ca…

- Partidul Socialiștilor lui Igor Dodon cere demisia Maiei Sandu din funcția de președinte al Republicii Moldova și alegeri prezidențiale anticipate, o declarație in acest sens fiind adoptata, luni, de partid. Solicitarea vine in contextul deciziei Curții Constituționale care ii da dreptul Maiei Sandu…

- „Consultarile au fost mimate, nu a existat interes sincer de a sprijini acest guvern, este un teatru regizat și nu cred ca cineva a luat in serios votul”, a declarat deputatul socialist Vlad Batrancea. Lipsa cvorumului a dus la luarea unei pauze de o ora.Pe 22 martie, Curtea Constitutionala a decis…

- Deputații PSRM au depus o sesizare la Curtea Constituționala a Republicii Moldova. Socialiștii i-au solicitat Curții suspendarea și declararea drept neconstituțional decretul președintelui Maia Sandu privind desemnarea lui Igor Grosu la funcția de premier a anunțat deputatul Grigore Novac a anunțat…

- Depurații PSRM au depus o sesizare la Curtea Constituționala a Republicii Moldova. Socialiștii i-au solicitat Curții suspendarea și declararea drept neconstituțional decretul președintelui Maia Sandu privind desemnarea lui Igor Grosu la funcția de premier. Despre aceasta deputatul Grigore Novac a anunțat…

- CHIȘINAU, 23 feb - Sputnik. Teodor Carnaț a declarat in cadrul emisiunii „Contrapunct” ca hotararea Inaltei Curți readuce instituția prezidențiala in albia constituționalitații. © Sputnik / Mihai CarausExpert: Perspectiva anticipatelor este impinsa intr-un viitor incert „Prin aceasta hotarare,…

- CHIȘINAU, 16 feb – Sputnik. Dupa decizia Curții Constituționale de a respinge cererea socialiștilor prin care au cerut suspendarea decretului președintelui Maia Sandu de desemnare repetata a candidatului Natalia Gavrilița la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, u urmat dintre cele mai…