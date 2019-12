Presedintele Klaus Iohannis, reales pentru un nou mandat de cinci ani, depune juramantul in fata Camerelor reunite ale Parlamentului. Sedinta solemna incepe la ora 14.00, cand presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei, Valer Dorneanu, citeste hotararea prin care a fost validata alegerea lui Klaus Iohannis in functia de presedinte.



Seful statului depune juramantul la inceputul celui de-al doilea mandat si va adresa un mesaj Camerelor reunite ale Parlamentului, informeaza news.ro.



In cadrul cereoniei va fi citita Declaratia Parlamentului cu privire la depunerea juramantului,…