- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, pe omologul din Republica Portugheza, Marcelo Rebelo de Sousa, cu ocazia vizitei pe care acesta o efectueaza in Romania, la Batalionul 1 Instructie "Olt" din Caracal, a informat Administratia Prezidentiala.

- Șeful statului a declarat ca inca se discuta și se negociaza, in special din cauza ca, in continuare, Austria este reticenta vizavi de accesul nostru in Schengen.„Inca se discuta și se negociaza. Joi, aceasta chestiune se va afla pe masa Consiliului JAI (Justiție și Faceri Interne). Acolo, se va discuta…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea legii 227/2015 privind Codul Fiscal, transmite Administratia Prezidentiala. Actul normativ intra in vigoare la 1 ianuarie 2024 si vizeaza reglementarea valorii venitului impozabil atunci cand urmeaza a se efectua plati din…

- Liderul USR Catalin Drula a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis „calca in picioare Justitia din Romania", in contextul in care seful statului a promulgat pachetul legilor Justitiei. „Iohannis calca in picioare Justitia din Romania. Nu are pic de respect pentru cetateni, pentru statul de drept, pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, pe 25 octombrie, la Palatul Cotroceni, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), a informat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la situatia de securitate in contextul agresiunii…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consilului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) in care va fi dezbatuta evoluția situației din Ucraina. Tot aici vor fi discutate masuri de creștere a independenței energetice a țarii, precum și deschiderea de noi capacitați de producție energetice. Pe ordinea…

- ”Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marti, 20 septembrie 2022, o intrevedere bilaterala cu Presedintele Grupului Bancii Mondiale, David R. Malpass, in marja participarii la segmentul la nivel inalt al celei de-a 77-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite. Intalnirea…