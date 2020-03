Președintele Portugaliei a intrat în izolare, de bună voie Președinteșe Marcelo Rebelo de Sousa a intrat de bunavoie în izolare duminica dupa ce s-a descoperit ca un copil dintr-o școala din Felgueiras (zona afectata de coronavirus) care fost într-o excursie în locul unde președintele își desfașoara activitatea a fost depistat pozitiv.



Copilul sau colegii sai nu l-a întâlnit în persoana pe președinte, dar având în vedere ca aceștia au vizitat locația unde și președintele putea trece a facut necesara acesta masura, relateaza Portugal Resident.



&"În aceste momente când toți… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a anuntat duminica aceasta ca intra de bunavoie in carantina, ca masura de precautie, suspendandu-si orice activitate publica in tara si in strainatate pe o perioada de doua saptamani, potrivit unui comunicat dat publicitatii pe site-ul presedintiei,…

- Presedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a anuntat duminica aceasta ca intra de bunavoie in carantina, ca masura de precautie, suspendandu-si orice activitate publica in tara si in strainatate pe o perioada de doua saptamani, potrivit unui comunicat dat publicitatii pe site-ul presedintiei,…

- Gaziantep, formația antrenata de Marius Șumudica, o infrunta pe Trabzonspor in runda cu numarul 25 din Turcia. live » Gaziantep - Trabzonspor 0-0 Echipele de start Gaziantep: Guvenc - Ceylan, Kana-Biyik, Toșca, Junior Morais - Djilobodji, Sousa - Ozer, Al. ...

- Parlamentul Portugaliei a adoptat joi mai multe legi care deschid calea catre dezincriminarea eutanasiei, informeaza AFP. Cinci proiecte de lege - dintre care unul depus de Partidul Socialist (PS), de guvernamânt - au fost aprobate în prima lectura prin voturile deputatilor de stânga…

- In perioada 3-7 februarie, cinci elevi și doi profesori de la liceul din Jibou au participat in Felgueiras (Portugalia) la a doua mobilitate in cadrul proiectului “Reading for Life”, proiect cofinanțat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus+ și coordonat de profesorul Melinda Nagy. In aceasta mobilitate…

- Formatia Gaziantep FK, antrenata de Marius Sumudica si la care evolueaza Alin Tosca si Alexandru Maxim, a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Rizespor, in etapa a XXII-a a campionatului Turciei, anunța news.ro.Golurile au fost marcate de Sousa (52) si Djilobodji (90+2).…

- Calatoritul reprezinta una dintre cele mai populare pasiuni în rândul românilor. Tot mai mulți dintre locuitorii țarii noastre aleg sa se destinda prin city break-uri sau vacanțe mai mult sau mai puțin lungi atât în țara, cât și peste hotare. Daca experiențele…

- Antrenorul Jorge Jesus va fi decorat de presedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa cu Ordinul Henric Navigatorul (Ordem do Infante Dom Henrique), informeaza lequipe.fr, citata de NEWs.ro.Anuntul a fost facut de presedintia portugheza la scurt timp dupa ce echipa pregatita de Jorge Jesus,…