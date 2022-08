Stiri pe aceeasi tema

Incercarile prin care a trecut Ucraina in urma invaziei ruse sunt comparabile cu ceea ce a indurat Polonia in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a declarat presedintele polonez Andrzej Duda, vizitand luni o expozitie de fotografii cu Mariupol si Varsovia, informeaza DPA.

Polonia este țara care a ajutat cel mai mult Ucraina și s-a implicat masiv in razboiul cu Rusia. Cea mai recenta mișcare facuta de Varșovia este sa trimita tancuri pe frontul ucrainean. Pe rețelele de socializare au aparut clipuri cu tancuri poloneze PT-91 Twardy care sunt transportate pecale ferata…

Polonia a semnat miercuri contracte-cadru importante privind livrarea si producerea de material militar greu sud-coreean, care vizeaza o mie de tancuri de lupta K2, circa 650 de obuziere K9 si 48 de avioane FA-50, in cursul unei ceremonii la Varsovia, potrivit AFP.

Polonia a livrat Ucrainei, de cand a inceput agresiunea rusa asupra acestei tari, materiale militare in valoare de 1,8 miliarde de euro si va continua sa-i ofere sprijin militar si logistic, a transmis luni guvernul de la Varsovia, potrivit agentiei EFE, anunța agerpres.

Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat, vineri, la Bucuresti, la summit-ul șefilor de state NATO de pe flancul estic, ca recenta sa vizita in Ucraina a fost "una dintre cele mai dure experiente" din viata lui.

Cetatenii polonezi din Ucraina vor beneficia de aceleasi drepturi pe care le au in prezent refugiatii ucraineni in Polonia, a promis duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timpul unei vizite la Kiev a omologului sau polonez Andrzej Duda, relateaza Reuters.

Slovacia si Polonia vor face eforturi comune pentru a ajuta Ucraina sa obtina statutul de tara candidata la aderarea la UE cat de curand posibil, au declarat miercuri, la Bratislava, presedinta slovaca Zuzana Caputova si omologul ei polonez Andrzej Duda, relateaza dpa.

Președintele rus Vladimir Putin a transmis felicitari, cu ocazia celei de-a 77-a aniversari a victoriei din Al Doilea Razboi Mondial, liderilor și popoarelor din mai multe țari, cu o mențiune speciala pentru Ucraina și Georgia, unde a fost felicitat doar poporul, nu și conducerea.