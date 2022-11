Stiri pe aceeasi tema

- Președintele polonez Andrzej Duda a declarat, in noaptea de marți spre miercuri, ca inca nu are dovezi concrete in ceea ce privește autorul lansarii rachetei care a provocat decesul a doua persoane in sud-estul Poloniei.

- Ministerul polonez de Externe a publicat recent lista completa a pretențiilor fața de Germania pentru prejudiciul in urma celui de-Al Doilea Razboi Mondial. De asemenea, autoritațile de la Varșovia urmeaza sa publice lista și in privința Rusiei, anunța Varșovia. Fii la curent cu cele mai noi…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a dat asigurari vineri ca europenii ar fi „surprinsi” daca ar afla „adevarul” despre exploziile care au produs, luna trecuta, scurgerile de gaze naturale din conductele Nord Stream 1 și 2, scrie Agerpres citand AFP. Rusia a cerut de mai multe ori sa…

- Turcia a testat o racheta balistica cu raza mica de actiune de productie proprie. Proiectilul se numeste "Taifun", iar zborul a fost efectuat deasupra Marii Negre. Ministerul Apararii de la Ankara a declarat ca testul a fost efectuat cu succes.

- Ministerul de Externe al Poloniei saluta recunoașterea acordata muncii caștigatorilor Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiatki, un activist pentru drepturile omului din Belarus, organizația rusa pentru drepturile omului Memorial și Centrul pentru Libertați Civile din Ucraina. „Salutam recunoașterea…

- Ministrul german al afacerilor externe a declarat marti, la Varsovia, ca subiectul despagubirii Poloniei pentru cel de Al Doilea Razboi Mondial este „inchis”. Declarația vine ca raspuns la notificarea oficiala trimisa de Ministerul polonez de Externe, prin care solicita „rezolvarea definitiva” a chestiunii…

- Avand in vedere luptele din jurul centralei nucleare ucrainene din Zaporojie, Ministerul de Externe polonez le-a distribuit pompierilor pastile cu iodura de potasiu, informeaza luni dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Guvernul de la Varșovia va cere oficial Germaniei despagubiri pentru invazia si ocupatia nazista din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, iar suma estimata se ridica la 6.200 de miliarde de zloți, adica peste 1.300 de miliarde de dolari, relateaza Reuters . Anunțul a fost facut joi, 1 septembrie, de Jaroslaw…