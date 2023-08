Stiri pe aceeasi tema

- Instabilitatea politica isi face din nou simtita prezenta in Niger, al patrulea producator de uraniu la nivel mondial, tara al carui presedinte, Mohamed Bazoum, a fost inlaturat de la putere de o junta militara la 26 iulie si care este retinut de atunci in Palatul Prezidential, transmite EFE, potrivit…

- Comisia Europeana a amenintat joi junta militara din Niger ca va suspenda ajutorul financiar pentru aceasta tara, unde presedintele Mohamed Bazoum, aliat al Occidentului in regiunea Sahel, a fost inlaturat de la putere printr-o lovitura de stat militara.

- Președintele Volodimir Zelenski i-a descris miercuri (28 iunie) pe liderii politici și militari ruși drept bandiți, potrivit Reuters. Zelenski și-a facut remarcile intr-un discurs in parlament de Ziua Constituției Ucrainei, la o zi dupa ce președintele rus Vladimir Putin și-a laudat trupele pentru gestionarea…

- Impactul rebeliunii lui Evgheni Prigojin, cea mai serioasa provocare la adresa regimului condus de Vladimir Putin de 23 de ani incoace, se resimte in spațiul public și in randul elitelor de la Moscova, care se intreaba daca nu cumva președintele a pierdut, cel puțin pentru un moment, controlul țarii,…

- Luptatorii condamnați ruși care și-au exprimat sprijinul pentru Evgheni Prigojin și lovitura sa armata de sambata l-au acuzat ca „i-a parasit” dupa ce a incheiat un acord cu președintele Vladimir Putin. Recruții unei unitați Storm Z, o unitate militara rusa formata din condamnați, in uniforma de lupta…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a venit cu o reacție, dupa atacul gruparii „Wagner”, in care și-a declarat susținerea fața de președintele rus, Vladimir Putin. Liderul cecen a catalogat revolta mercenarilor drept „un cuțit in spate și o adevarata lovitura de stat militara“ și a anunțat, pe canalul sau…

- Este vorba despre tradare - a spus președintele Rusiei, Vladimir Putin, in primul sau discurs public dupa ce trupele Wagner au atacat Rusia. Aceasta lovitura nu va fi iertata. Acești oameni vor fi aduși in fața justiției. CITESTE SI BREAKING NEWS Semnal ca lucrurile scapa de sub control: Putin…

- Criticarea armatei este ilegala in Rusia lui Vladimir Putin, iar afișarea deschisa a ambițiilor politice care ar putea pune in discuție președintele este foarte nepotrivita. Cu toate acestea, șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigozin, se mandrește cumva cu ambele lucruri in aceste zile și, cel puțin…