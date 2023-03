Stiri pe aceeasi tema

- ”Ca sa o spunem simplu, suntem martorii unei batalii politice in tara noastra”, denunta seful statului in aceasta scrisoare, pe care AFP scrie ca a obtinut-o vineri, in care ii avertizeaza pe legiuitori, detaliaza acuzatii de spionaj chinez, de coercitie a unor oficiali din cadrul Guvernului si ”amenintari…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca scumpirea polițelor RCA poate fi un faliment anunțat si sustine ca ar fi semnale pe piata in acest sens. „Sunt ferm convins ca Guvernul va interveni, așa cum a mai facut o data”, a spus Marcel Ciolacu, despre majorarea prețurilor la polițelor RCA. Șeful PSD…

- Cabinetul de miniștri in frunte cu Dorin Recean a primit astazi votul de incredere al Parlamentului, dupa citeva ore de dezbateri parlamentare. Rocada de cadre la virful puterii a fost anticipata de unii analiști politici, care au alertat opinia publica despre prestația insuficient de buna a Guvernului…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat, duminica, la Prima News, ca rotația premierilor va avea loc fara a deranja funcționarea guvernului, intr-un termen „foarte scurt”, care s-ar putea realiza pana la 1 iunie 2023, informeaza News.ro . „Nu am zis o zi – 25 mai (n.r. – privind rotatia premierilor).…

- Șeful statului, Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, și șeful Guvernului, Natalia Gavrilița, au venit cu mesaje de condoleanțe adresate Turciei și poporului sirian in legatura cu producerea dezastruosului cutremur, in urma caruia mii de persoane și-au pierdut viața.

- Presedintele chinez Xi Jinping a devenit un pic mai realist ca urmare a razboiului din Ucraina, a declarat directorul CIA, William Burns, care a adaugat insa ca ar fi o greseala sa subestimam angajamentul Beijingului si Moscovei fata de parteneriatul lor comun, informeaza Reuters.

- Romania va fi mereu alaturi de Republica Moldova și de cetațenii sai și va gasi soluții pentru ca Chișinaul sa faca fața problemelor cu care se confrunta in aceasta perioada de provocari geopolitice fara precedent.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat miercuri ca Rusia a creat in acest an amenintari care ar putea depasi inclusiv tragedia din 1986 de la centrala nucleara de la Cernobil, transmite EFE, potrivit Agerpres. ”Acum 36 de ani, lichidatorii consecintelor accidentului de la centrala nucleara…