Președintele Mexicului, dezlănțuit după summitul COP26: 'Ajunge cu ipocrizia' Presedintele mexican, Andres Manuel Lopez Obrador, a comparat summitul COP26 de la Glasgow privind schimbarile climatice cu Forumul economic mondial de la Davos si a cerut sa 'inceteze ipocrizia', dand totodata asigurari ca tara sa dispune de cel mai mare program de reimpadurire din lume, transmite AFP. 'Aceste summituri seamana cu cele de la Davos', a declarat presedintele mexican de stanga, unul dintre sefii de stat care nu au facut deplasarea la Glasgow.

'Va amintiti de summiturile de la Davos, de tehnocrati si de neoliberali?', a spus el miercuri in conferinta de presa zilnica

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

