- Presedintele mexican, Andres Manuel Lopez Obrador, a cerut, luni, incetarea razboiului „irational” din Ucraina, indemnand ca viitoarele discutii de pace planificate in Orientul Mijlociu sa includa reprezentanti atat ai Ucrainei, cat si Rusiei, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Este vorba despre pierderi importante, care s-ar putea afla la originea dificultatilor cu care se confrunta militarii ucraineni pe campul de lupta si care ar putea determina Statul Major ucrainean sa-si regandeasca strategia, potrivit ziarului american. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA) din Statele Unite, William Burns, a declarat sambata ca revolta armata a liderului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a fost o provocare la adresa statului rus si a aratat efectul coroziv al razboiului președintelui Vladimir Putin in Ucraina, scrie…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat marți ca, in opinia sa, Ucraina a pierdut intre 25% și 30% din vehiculele militare furnizate Kievului de țarile occidentale de la inceputul contraofensivei sale și ca pierderile umane ale Ucrainei au fost de 10 ori mai mari decat cele ale Rusiei, potrivit…

- Incetarea temporara focului in Ucraina "nu va duce la pace", i-a transmis marti, 6 iunie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski trimisului special al Papei Francisc, cardinalul italian Matteo Zuppi, in timpul vizitei acestuia la Kiev, informeaza Agerpres preluand AFP."Seful statului a subliniat…

- Transferul avioanelor de lupta F-16 in Ucraina ar ridica intrebari cu privire la implicarea NATO in conflict, a declarat ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, intr-un mesaj publicat luni dimineata, potrivit Reuters. “Nu exista nicio infrastructura pentru operarea de F-16 in Ucraina si…