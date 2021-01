Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador, in varsta de 67 de ani, a anuntat ca a fost depistat pozitiv la coronavirus, prezentand simptome usoare, si ca ramane optimist, transmite AFP. 'Regret sa va informez ca am fost contaminat cu COVID-19. Simptomele sunt usoare, dar ma…

- Andres Manuel Lopez Obrador, 67 de ani, președintele statului Mexic, a anunțat duminica, 24 ianuarie, ca s-a infectat cu coronavirus, a notat CNN . Obrador, care a fost vazut rar purtand masca sanitara de protecție, s-a confruntat cu critici cu privire la modul in care a tratat pandemia. Mexicul are…

- Votul la Sectia nr. 429 din satul Tauni, comuna Valea Lunga, jud. Alba, a fost suspendat duminica timp de o jumatate de ora, pentru dezinfectie, dupa ce presedintele sectiei a fost confirmat cu COVID-19, scrie Agerpres.

- Septuplul campion mondial de Formula 1, britanicul Lewis Hamilton, testat pozitiv la coronavirus si aflat in izolare, se confrunta cu simptome ''relativ usoare'', a declarat vineri directorul echipei Mercedes, Toto Wolff, scrie AFP. ''Lewis isi revine. Primele zile sunt intotdeauna critice, dar este…

- Președintele PNL Argeș, Adrian Miuțescu, a fost depistat pozitiv cu noul tip de coronavirus, in urma unui test de rutina. Nu are simptome severe, se simte bine și, in prezent, se afla in izolare acasa. Adrian Miuțescu a facut urmatoarea declarație: „Am decis sa ma testez, avand in vedere gravitatea…

- Prim-ministrul bosniac Zoran Tegeltija a fost testat pozitiv la noul coronavirus si a intrat in autoizolare la locuinta sa, a anuntat sambata guvernul de la Sarajevo, transmite Reuters. Tegeltija prezinta simptome usoare de COVID-19, iar starea sa de sanatate este stabila, precizeaza comunicatul…

- Presedintele Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, a anuntat luni ca "se simte mai bine" dupa ce a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, insa mai are "simptome usoare" si continua sa se afle in izolare, transmite EFE potrivit Agerpres. Intr-un comunicat oficial al FIFA,…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a anunțat in urma cu scurt timp ca a fost testata pozitiv cu COVID-19. „Salutare, tuturor! Am vrut sa va anunt ca am fost testata pozitiv la COVID-19. M-am autoizolat acasa si sunt in recuperare, dupa ce am avut simptome usoare. Ma simt bine, vom trece peste asta impreuna”,…