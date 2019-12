Preşedintele Maduro cere Braziliei să îi returneze pe cei cinci soldaţi fugari care doresc să solicite azil Venezuela a cerut sambata guvernului brazilian sa-i returneze pe cei cinci soldati venezueleni care se afla in Brazilia si care intentioneaza sa solicite azil, informeaza duminica AFP. Ministerul de externe si cel al apararii din Brazilia au anuntat sambata, intr-o declaratie comuna, ca cei cinci soldati venezueleni gasiti pe teritoriul brazilian, in apropierea granitei cu Venezuela, urmeaza sa solicite azil. Conform informatiilor furnizate de autoritatile braziliene, soldatii au fost localizati joi in timpul unei patrulari de rutina in nordul statului brazilian Roraima, de la frontiera cu Venezuela.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

