Președintele Macron la cafea cu tartorul de la Kremlin Sunt de-a dreptul stupefiante relatarile despre ședințele de „spiritism” ale președintelui Macron cu președintele Putin, in timp ce orașele Ucrainei sunt șterse de pe fața pamantului cu oameni cu tot de mașinaria de razboi a partenerului de șueta. E adevarat, statul francez urmeaza punctual aplicarea unor sancțiuni care, la randul lor, fac și mai neverosimile dialogurile celor doi oameni politici. Actorii campaniei electorale din Franța sunt de departe este ei inșiși vestitorii delegați ai unor crize, dovada ca democrația iși pierde peste tot resursele innoirii, respectiv ale vivacitații. Ședințele… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orban i-a cerut miercuri lui Vladimir Putin incetarea focului in Ucraina și a anunțat ca liderul de la Kremlin a fost de acord sa participe la discuții de pare in Ungaria, alaturi de președinții Ucrainei și Franței și cancelarul Germaniei. Viktor Orban a declarat miercuri ca a avut o lunga…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a spus marți omologul sau rus, Vladimir Putin, ca nu este posibil ca clienții occidentali de gaz sa iși plateasca facturile in ruble, a declarat marți un oficial prezidențial francez jurnalistilor. „Franța este impotriva plații in ruble”, a spus oficialul. In convorbirea…

- Bolșevismul criminal, cu toate achizițiile gangsterești, caracterizeaza comportamentul lui Vladimir Putin, fața de invadarea Ucrainei, și anterior acestui moment. Este un comportament dobandit urmare inexistenței sancțiunilor care se regasesc doar in declarații și intr-un inceput, mereu suspendat, de…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat ca recunoasterea de catre Rusia a regiunilor separatiste Donetk si Lugansk necesita un raspuns "rapid si ferm". "Recunoasterea de catre Kremlin a asa-numitelor "Republici Populare Donetk si Lugansk" ca fiind "independente" necesita un raspuns rapid…

- sursa foto: kremlin.ru Cancelarul Olaf Scholz l-a intalnit pe președintele rus Vladimir Putin marți, la Moscova. Aceștia au discutat cu precadere despre criza de la granița Ucrainei. Vladimir Putin a transmis ca nu exista niciun fel de modificari in ce privește statutul Donbasului. Președintele Rusiei…

- Este nevoie de o noua ordine de stabilitate in Europa, iar Rusia trebuie sa primeasca garanții de securitate, dar nu putem accepta imparțirea in noi sfere de influența, pentru ca s-ar genera noi tensiuni, a declarat luni seara președintele francez Emmanuel Macron dupa cinci ore și jumatate de discuții…

- Președintele francez Emmanuel Macron, principalul lider occidental care a vizitat Moscova de cand Rusia a inceput sa adune trupe la granița cu Ucraina, i-a spus luni (7 februarie) lui Vladimir Putin, la inceputul discuțiilor de la Kremlin, ca iși propune sa evite razboiul și sa recaștige increderea…

- Presedintele francez Emanuel Macron s-a intalnit luni, 7 februarie, la Moscova, cu omologul sau rus Vladimir Putin, in speranța de se ajunge la o limitare a tensiunilor la frontierele Ucrainei. Potrivit France 24 , liderul de la Elysee a deschis discuțiile vorbind despre „evitarea unui razboi”. In declarațiile…