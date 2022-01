Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Nationala a Frantei a adoptat joi la primele ore ale diminetii, in prima lectura, proiectul de lege ce transforma pasaportul sanitar in pasaport de vaccinare, potrivit Agerpres. Proiectul de lege mai trebuie sa fie examinat de Senatul la inceputul saptamanii viitoare. Odata intrat in vigoare,…

- Sub titlul de mai sus, cotidianul «Le Parisien» a publicat un – surprinzator – interviu al președintelui Emmanuel Macron cu un impact extrem de negativ in clasa politica și in presa franceza. Comentand faptul ca adoptarea «pașaportului vaccinal» intampina dificultați in Adunarea Naționala, Emmanuel…

- Franța se confrunta cu cifre fara precedent de cazuri zilnice COVID, alimentate de tulpina Omicron, iar președintele francez Emmanuel Macron a avertizat marți ca intenționeaza sa le ingreuneze viața cetațenilor care refuza sa se vaccineze impotriva virusului, informeaza BBC.„Vreau foarte mult sa le…

- O piata din Paris primeste numele compozitorului George Enescu. Decizia vine la cateva zile dupa ce Primaria din arondismentul al noualea luase aceeasi hotarare. In acest arondisment, George Enescu a trait si a compus in cea mai mare parte a anilor parizieni. Anuntul a fost facut pe Twitter de catre…

- Seful statului francez a cerut ''o reuniune de urgenta a ministrilor europeni preocupati de provocarea migratiei'' si a dat asigurari ca ''se va face totul pentru a-i gasi si condamna pe cei responsabili'' de aceasta drama.Presedintele Macron a anuntat cel putin 31 de morti, in timp ce bilantul precedent…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, apreciaza ca suspendarea presedintelui Klaus Iohannis nu reprezinta o solutie la criza actuala. Ciolos a subliniat ca in acest moment Romania are nevoie de un guvern, ”nu de o alta criza” care sa se adauge celor existente. Afirmațiile liderului USR au fost facute la…

- Senatul francez, dominat de opozitia de dreapta, a refuzat joi sa prelungeasca utilizarea ”permisului sanitar” impotriva epidemiei de coronavirus pana la 31 iulie 2022, creand o situatie de impas cu majoritatea presedintelui Emmanuel Macron. Senatul a decis cu 158 de voturi impotriva a 106 sa nu prelungeasca…