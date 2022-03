Președintele Lukașenko a anunțat în ce condiții intră Belarus în război Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat ca țara sa poate intra in razboiul impotriva Ucrainei numai daca incepe o agresiune impotriva ei. „Putem fi tarați in razboi doar intr-un singur mod: daca incepe agresiunea impotriva noastra, daca incep sa lupte impotriva noastra. Așa ca imi țin atenția treaza și ii sun tot timpul pe liderii militari: „Raportați ce se intampla in nord-vest, ce este in vest? Avem totul sub observație? Ce spun serviciile de informații?”, a declarat Lukașenko agenției națioanle de presa B elta din Belarus. In plus, Lukașenko a adaugat ca „a vorbit de o mie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

