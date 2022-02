Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Kosovo, Vjosa Osmani, a acuzat joi Rusia ca se foloseste de Serbia, aliatul sau traditional, pentru a destabiliza Balcanii, in contextul tensiunilor dintre Occident si Moscova in privinta crizei ucrainene, relateaza Reuters.

- Rusia a expulzat un diplomat american, Bartle Gorman, care este adjunctul ambasadorului SUA la Moscova, iar Washingtonul urmeaza sa reactioneze fata de aceasta masura, a anuntat joi ambasada, potrivit agentiei RIA, preluata de Reuters și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia continua sa deplaseze trupe la granița cu Ucraina și va lansa probabil un atac militar "limitat" impotriva acestei țari, a declarat miercuri șeful Serviciului estonian de informații externe, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele rus Vladimir Putin a salutat miercuri discutiile "constructive" pe care le-a avut cu omologul sau brazilian Jair Bolsonaro, in cadrul primei vizite oficiale a acestuia la Moscova, in plina criza intre Rusia si Occident in privinta Ucrainei, relateaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a fost acuzat ca este un lider slab in criza ucraineana si lipsit de fermitate fata de Rusia, dar marti, in timpul vizitei la Kremlin, nu doar ca i-a facut fata presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, ci a parut chiar ca asta ii facea placere, comenteaza miercuri…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite un mesaj ferm Rusiei și arata ca nu se decide de la Moscova ce țara va fi sau nu membru NATO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministerul Apararii din Rusia a anuntat miercuri ca unitatile care si-au incheiat manevrele militare in peninsula ucraineana Crimeea, anexata de Moscova in 2014, se intorc in cazarmile in care sunt incartiruite cu titlu permanent, transmite EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Preturile petrolului au scazut marti cu peste 3%, retragandu-se de la maximele din ultimii sapte ani, dupa ce Rusia a declarat ca unele dintre unitatile sale militare se intorc la bazele lor dupa exercitii din apropierea Ucrainei, o miscare care pare sa se diminueze tensiunile dintre Moscova si Occident,…