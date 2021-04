Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis susține marți, de la 18.00, o conferința de presa, la Palatul Cotroceni, a anunțat Administrația Prezidențiala, arata Mediafax. Citește și: CTP il face PRAF pe Klaus Iohannis: 'Ești ridicol și jenant. E de-a dreptul grotesc!' .

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu sustine, duminica, o conferinta de presa la orele 15,00, la sediul Ministerului Sanatatii. La eveniment vor participa si manageri in cadrul unitatilor sanitare, potrivit agerpres.ro.

- Intilnirea democratului cu presa va avea loc in cea de-a 65-a zi de la inaugurare, in timp ce, de obicei, șefii de stat o țineau in primele 40 de zile. Președintele american Joe Biden va susține prima sa conferința de presa de la preluarea mandatului, joi, 25 martie. Despre acest lucru a anunțat CNN.…

- Ministrul Turismului din Grecia, Charis Theocharis, va sustine vineri o conferinta de presa la Bucuresti, pe tema sezonului turistic si a conditiilor de calatorie in Grecia. Oficialul grec se afla in vizita in Romania la invitatia omologului sau, Claudiu Nasui. Grecia a decis sa deschida oficial sezonul…

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri dupa-amiaza o ședința cu premierul, cu responsabili din guvern și cu președintele Camerei Deputaților, pe tema Planului național de redresare și reziliența.

- Presedintele Klaus Iohannis sustine, miercuri, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala, declaratie pe care o puteti vedea in sectiunea Video a materialului. Klaus Iohannis sustine astazi, 17 februarie o declaratie de presa la Palatul Cotroceni. Astazi, presedintele…

- Premierul Florin Citu va sustine, sambata, la ora 13,00, o conferinta de presa la Palatul Victoria, informeaza Biroul de Presa al Guvernului. Conferinta de presa va fi transmisa live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de Youtube si pe sistemul unic al Palatului Victoria.

