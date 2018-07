Stiri pe aceeasi tema

- 11 - 12 iulie Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa, in perioada 11-12 iulie a.c., la Summitul Alianței Nord-Atlantice care va avea loc la Bruxelles, Regatul Belgiei. Programul va include o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic, o intalnire de lucru a liderilor aliați, precum și…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a criticat Rusia in timpul unei vizite in Polonia de luni, repetand apelul ca Moscova sa-si accepte responsabilitatea pentru doborarea, in 2014, a celebrului avion MH17 al Malaysia Airlines deasupra Ucrainei. In repetate randuri, oficialii ruși au negat aceste…