Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca aderarea Romaniei la spatiul Schengen ramane o prioritate pentru perioada urmatoare. ‘Aderarea Romaniei la spatiul Schengen ramane o prioritate pentru perioada urmatoare. Locul Romaniei este in spatiul Schengen, iar acest obiectiv trebuie sa fie atins,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca aderarea Romaniei la spatiul Schengen ramane o prioritate pentru perioada urmatoare."Aderarea Romaniei la spatiul Schengen ramane o prioritate pentru perioada urmatoare. Locul Romaniei este in spatiul Schengen", a spus presedintele Iohannis, la Palatul…

- „Dumneavoastra v-ați aflat de nenumarate ori in prima linie punand in miscare demonstrand constant relevanta unei diplomatii eficiente”, a spus președintele Romaniei in deschiderea discursului sau.Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca aderarea Romaniei la spatiul Schengen ramane o prioritate pentru…

- Președintele Klaus Iohannis va gazdui Summit-ul celor Trei Mari, miercuri, la Palatul Cotroceni. In contextul razboiului din Ucraina, venirea la București a celor 12 lideri din țarile cele mai apropiate de zona de conflict este foarte importanta.”Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va gazdui miercuri,…

- Premierul Marcel Ciolacu a participat, miercuri, la Bucuresti, la un pranz privat cu premierul Ungariei, Viktor Orban, in cadrul vizitei private pe care acesta o efectueaza in Romania. Potrivit unui comunicat al Guvernului, prim-ministrul Marcel Ciolacu a subliniat ca, in ansamblul relatiilor romano-ungare,…

- Ca sa nu va folosesc timpul, poate al multora de concediu, o sa fiu cat mai cuprinzator, legat de votul de azi al Parlamentului European, pe rezoluția ce contesta veto-ul Austriei impotriva aderarii Romaniei la Schengen: – Romania are datoria și obligația de a se impotrivi, prin toate caile legale și…

- Președintele Klaus Iohannis susține renunțarea la planul de acțiune pentru Ucraina in vederea eventualei scurtari a timpului pana la care poate deveni membru NATO. Intrebat daca Romania susține renunțarea la planul de acțiune pentru Ucraina in vederea eventualei scurtari a timpului pana la care poate…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Ambasada SUA de la București, unde are loc recepția cu ocazia celei de-a 247-a aniversari a Zilei Independenței, ca „Romania și Statele Unite sprijina Ucraina și Republica Moldova pentru asigurarea securitații, a stabilitații și a parcursului lor…