- Romania va elimina treptat carbunele pana in 2030 și va ecologiza complet siturile minelor de carbune pana in 2032, a spus miercuri președintele Klaus Iohannis la Summitul privind Ambițiile Climatice, la New York.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti seara, la New York, ca, la jumatatea implementarii Agendei 2030 pentru Dezvoltarea Durabila, Romania si-a atins deja 62% din tintele naționale. Șeful statului a avut o interventie in cadrul Summitului privind Obiectivele de Dezvoltare Durabila - Dialogul…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis a reacționat pe Facebook dupa tragedia de la Crevedia. Șeful statului solicita ca autoritațile sa ia toate masurile necesare pentru cei raniți astfel incat tragediile din trecut sa nu se mai repete: „O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania…

- Romanul rapit de teroristi in urma cu opt ani in Burkina Faso, recuperat de Statul roman Presedintele Klaus Iohannis a salutat eliberarea romanului Iulian Gherghus care a fost rapit in anul 2019 in Burkina Faso. Seful statului a felicitat institutiile romane pentru eforturile constante in acest demers…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la finalul reuniunii de la Vilnius, ca Romania si-a indeplinit obiectivele stabilite la Summitul NATO, aratand ca prin noile planuri de aparare ale Aliantei pentru orice amenintare de securitate care ar putea afecta tara noastra Alianta Nord-Atlantica…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca subiectul aderarii Romaniei la Schengen se discuta informal pe foarte multe paliere, aratand ca progresul este unul lent si ca Spania si-a aratat de multe ori disponibilitatea de a pune aceasta speta pe agenda presedintiei Consiliului UE, potrivit agerpres.ro…