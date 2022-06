Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la summitul NATO de la Madrid, ca Romania a „insistat foarte mult” ca zona Marii Negre sa fie declarata „zona de interes strategic”, lucru care cel mai probabil se va intampla la intalnirea statelor membre ale Alianței.

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri si joi, la reuniunea sefilor de stat si de guvern ai Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) de la Madrid, Regatul Spaniei, programul Summitului fiind unul consistent, incluzand trei reuniuni la cel mai inalt nivel ale

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat ca o parte semnificativa a bugetului Apararii va fi folosita pentru investiții in armata romana. Guvernanții au decis sa aloce 2,5% din PIB pentru aparare. „Discuțiile politice au avut loc. Toata lumea a fost de acord ca e nevoie de bani mai mulți pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri dimineața, in marja summitului NATO de la Madrid, ca in cadrul reuniunii de la Madrid se va adopta un un nou concept stategic al alianței care va duce la creșterea numarului de militari staționați pe flancul estic al NATO, inclusiv in Romania. „Ne așteptam…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri si joi, la reuniunea sefilor de stat si de guvern ai Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) de la Madrid, Regatul Spaniei, programul Summitului fiind unul consistent, incluzand trei reuniuni la cel mai inalt nivel ale Consiliului Nord-Atlantic…

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, pe ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar. Cei doi au vorbit despre Parteneriatul Strategic dintre Romania și Turcia și perspectivele de dezvoltare a acestuia, cu accent pe componenta de securitate și aparare, agenda NATO in contextul…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in tara noastra, la invitatia omologului sau roman, o atentie speciala urmand sa fie acordata evolutiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, vineri, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Republicii Bulgaria, Kiril Petkov, discutiile vizand modalitatile de aprofundare a relatiei bilaterale, evolutiile de securitate generate de agresiunea militara a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei si sprijinul acordat…