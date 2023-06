Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind rechemarea lui Dragos Viorel Radu Tigau din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotential al Romaniei in Republica Kenya, Republica Burundi, Republica Uganda, Republica Rwanda si Republica Unita a Tanzaniei, cu resedinta la Nairobi,…

- Scandal cu iz rasist in Ministerul roman de Externe: ambasadorul țarii noastre in Kenya a fost rechemat in Romania, dupa o un comentariu ce a infuriat comunitatea africana. Incidentul s-a petrecut in aprilie, in timpul unei reuniuni organizate la sediul ONU din Nairobi. Atunci, la discuțiile cu grupul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a transmis printr un mesaj postat pe pagia de Facebook ca saluta anuntul facut astazi de Presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, la Summitul G7, cu privire la sprijinul SUA si Japoniei, al partenerilor Coreea de Sud si Emiratele Arabe Unite de pana…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia prin care Presedintele Romaniei a decis sa confere Ordinul National Steaua Romaniei in grad de comandor catre Andrzejczak Rajmund, Seful Statului Major General al Fortelor Armate Poloneze. Decizia a fost publicata la data de 4 mai 2023, iar textul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis duminica, 23 aprilie 2023, un mesaj cu ocazia Zilei Fortelor Terestre.Va prezentam in continuare textul mesajului:Sarbatorim astazi, 23 aprilie, Ziua Fortelor Terestre, una dintre cele mai importante categorii de forte ale Armatei Romaniei, al carei…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca pentru aderarea la Euro nu se poate fixa, in acest moment, un termen clar pentru ca Romania inca nu indeplinește multe dintre criteriile necesare. Președintele Romaniei a mai spus ca actualele crize prin care trec Romania și Europa complica situația și ca ar fi riscant,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut convorbiri cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Alteța Sa Șeicul Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. In urma discuțiilor, cei doi lideri au semnat mai multe acorduri intre Romania și Emiratele Arabe Unite, iar Klaus Iohannis i-a invitat pe oamenii de afaceri…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 18-21 martie 2023, o vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, la invitația președintelui Emiratelor Arabe Unite, Alteța Sa Șeicul Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, informeaza Administrația Prezidențiala, intr-un comunicat.