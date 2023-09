Stiri pe aceeasi tema

- Romania a informat aliatii NATO despre faptul ca a gasit pe teritoriul sau resturi de la o posibila drona in cadrul reuniunii de miercuri a Consiliului Nord-Atlantic, iar aliatii si-au exprimat o puternica solidaritate cu Romania, transmite purtatorul de cuvant al NATO, Dylan White, conform news.ro."Autoritatile…

- „Autoritatile romane au confirmat ca resturi, posibil de la o drona, au fost gasite pe teritoriul Romaniei, in apropierea granitei cu Ucraina. Autoritatile romane investigheaza incidentul. Romania a informat aliatii NATO despre acest incident in cadrul reuniunii de astazi a Consiliului Nord-Atlantic,…

- „In situația de razboi la granița trebuie sa ințelegem ca avem o situație fluida, cum spun experții. Astazi avem alta situație decat ieri. Toata comunicarea a fost facuta cu buna credința și in baza dovezilor. Nu supozițiilor. MapN m-a informat și sunt convins ca de buna credința ca nu exista astfel…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri la Palatul Cotroceni, la finalul Summitului Inițiativei celor Trei Mari, ca Romania a informat NATO cu privire la resturile descoperite langa granița cu Ucraina și care ar putea proveni de la o drona ruseasca.„In situatia in care ne aflam, cu razboi…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca a fost informat in timp real de Ministerul Apararii Nationale de descoperirea unor componente care par a fi ale unei drone, pe teritoriul Romaniei.Inainte de a vorbi despre Summit, doresc sa ma refer la informatiile de ultima ora privind identificarea,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca a fost informat in timp real de MApN despre bucațile de drona gasite in Romania. „Am solicitat investigarea de urgenta si profesionista a provenientei acestor componente, precum si a momentului si circumstantelor in care acestea au ajuns pe teritoriul Romaniei,…

- Bucati dintr-o drona au fost gasite pe teritoriul Romaniei, informația fiind confirmata de Ministrul Apararii, Angel Tilvar. Potrivit primelor informatii, mai multe bucati dintr-o drona folosita de Rusia pentru atacurile asupra unor tinte din Ucraina au fost gasite in Romania. Descoperirea a fost facuta…