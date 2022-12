Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, astazi, de Ziua Naționala a Romaniei, ca 1 Decembrie 1918 a fost cea mai importanta zi din istoria Romaniei. In cuvantul sau de la manifestarile organizate in centrul Suceve cu prilejul Zilei Naționale, Ion Lungu a spus ca pe 1 Decembrie 1918 s-a scris cea mai…

- Președintele Klaus Iohannis a decorat astazi mai multe personalitați civile cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. Printre cei decorați – și Gabriel Lazany, managerul Spitalului Județean de Urgența Bistrița. Gabriel Lazany și-a petrecut Ziua Naționala a Romaniei la București. In aceasta dimineața,…

- Tensiuni pe scena politica de Ziua Naționala. Potrivit unor surse guvernamentale, niciun ministru UDMR nu va participa la recepția de 1 decembrie organizata de Președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Nici cei de la AUR nu au fost invitați. In ultima perioada, liderii maghiari din Romania au…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, in cadrul conferintei de presa comune cu presedintele Lituaniei, la Vilnius, despre sansele Romaniei de a intra in Schengen, ca el continua sa vada acest lucru ca fiind posibil. Cred ca inca mai avem suficient timp pentru a aborda, pentru a rezolva toate problemele,…

- Presedintele Klaus Iohannis anunta ca a discutat, vineri, la Palatul Elysee cu omologul francez, Emmanuel Macron, despre aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, situatia de securitate din regiune, prezenta militara franceza in tara noastra si aprofundarea Parteneriatului Strategic. ” Franta este un sustinator…

- Declaratii la București cu prilejul Zilei Unitatii Germane Președintele României, Klaus Iohannis / Foto. presidency.ro. Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Peer Gebauer, spune ca tara sa încurajeaza România sa avanseze cu ambitie în ceea ce priveste…

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat ca, in Romania, comunitatea evreiasca reprezinta „un serios partener de dialog si actiune pentru binele comun”, cu ocazia celebrarii Anului Nou Evreiesc.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, 13 septembrie, ca rolul pompierilor este esențial, mai ales in contextul in care sunt numeroase situații de urgența care necesita intervenții prompte.„Rolul dumneavoastra a crescut de la an la an, dobandind noi valențe. De la o instituție cu un rol principal…