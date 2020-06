Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca liberalii scapa de sancțiuni și ignora regulile impuse prin starea de alerta pentru ca știu ca ii apara partidul de orice problema.Citește și: Primul sondaj in București dupa Starea de urgența. PNL și PSD sunt umar la umar. Joc tare la Primaria…

- In timp ce parlamentarii PNL ataca la Curtea Constituționala legea coșului de consum pentru un trai decent, adica se impotrivesc creșterii calitații vieții pentru cetațeni, Executivul PNL nu are nicio problema sa mai ia din banii lor de taxe, pentru a garanta plați de un miliard de lei pentru trei companii…

- Consiliul National al Elevilor cere modificari legislative pentru asigurarea gratuitatii transportului elevilor navetisti, potrivit unui comunicat al acestei organizatii. „Elevii din Romania nu vor mai beneficia de niciun fel de facilitate pentru transportul judetean si interjudetean, fiind privati…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege care prevede inceperea de catre Guvernul Romaniei a tratativelor diplomatice pentru incheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului international de trecere a frontierei Beba Veche (Romania) - Kubekhaza (Ungaria).S-au…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca dupa o luna și jumatate pot fi trase mai multe concluzii. In aceasta epidemie, autoritațile, medicii și romanii au obținut rezultate notabile. Romanii au dovedit ca au simț civic, echilibru și maturitate. Dupa 15 mai anumite restricții vor fi reduse. Nu am atins…

- Primarul Timisoarei anunța marti ca vor fi date amenzi, dar dupa ce vor exista trei zile de grație in care nu se vor da decat avertismente. De dimineața, nici Poliția Locala Timișoara nu a știut sa spuna care o sa fie amenda. Iohannis anunta de cand DECLARATIA nu va mai fi obligatorie la iesirea…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat emiterea unui nou decret care prelungește starea de urgența in Romania cu 30 de zile, pentru a preveni raspandirea COVID-19. “Am emis astazi decretul de prelungire cu 30 de zile a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei pentru a putea fi luate in continuare cele…

- Despre cum se va proceda daca Romania va intra in scenariul 4, Gabriel Oprea a mizat pe atitudinea autoritaților. ”Cred ca in acest razboi total atipil, invizibil, este importanta atitudinea autoritaților. Autoritațile sunt alaturi de cetațeni și iau masuri clare, ferme in acest razboi. Ma refer la…