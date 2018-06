In 24 mai, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice. Seful statului considera ca, prin modul in care a fost adoptata, aceasta lege incalca prevederile art. 1 alin. (5) raportat la cele ale art. 119 din Constitutie.

Legea transpune Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European si a Consiliului din 6 iulie 2016 privind masuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a retelelor si a sistemelor informatice in Uniune. Astfel, actul normativ stabileste cadrul juridic…