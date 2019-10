Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a depus o coroana de flori la altarul de la Colectiv, in ziua in care se implinesc patru ani de la producerea celui mai grav incendiu din Romania. Klaus Iohannis a mers la Colectiv pentru a depune o coroana de flori in memoria celor 64 de tineri care au murit intr-una din…

- Președintele Klaus Iohannis va depune astazi o coroana de flori in memoria victimelor de la „Colectiv". Anunțul a fost facut de Administrația Prezidențiala. Astazi se implinesc patru ani de la tragedia care a ucis 65 de oameni. In seara de 30 octombrie 2015, cateva sute de tineri se aflau…

- Presedintele Klaus Iohannis a acuzat PSD ca „a incercat sa acapareze intregul stat, toate marile sisteme”. Șeful statului a afirmat ca PSD, dinspre care vine un „iz de comunism”, este „insurubat” in toate structurile statului. Numai prin vot Romania se poate elibera de „ramasitele comunismului”, a…

- Presedintele Klaus Iohannis ar putea anunta marti, premierul desemnat sa formeze un nou guvern dupa ce Cabinetul Dancila a fost demis, saptamana trecuta, prin motiune de cenzura. Potrivit unor surse oficiale, seful statului va avea, in aceeasi zi, consultari cu liderul liberalilor, Ludovic Orban, cu…

- Presedintele Klaus Iohannis va face o declaratie de presa vineri, de la ora 14.30, dupa consultarile cu partidele de la Palatul Cotroceni. Seful statului ar putea anunta propunerea de prim-ministru.

- Presedintele Klaus Iohannis le-a spus luni, studentilor clujeni, ca rolul lor este sa faca societatea "mai buna, mai vibranta si mai performanta", pentru ca au dovedit deja nu doar ca sunt conectati, ci ca sunt parte foarte activa din societatea romaneasca. Seful statului a marturisit ca a pasit cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a intrat oficial in cursa pentru al doilea mandat, dupa ce a depus la BEC peste 2 milioane de semnaturi. Seful statului a facut o baie de multime printre sustinatorii PNL si i-a raspuns iderului USR Dan Barna, care -l numise presedinte-pompier: „Un pompier atomic, care a…

- In perioada 12-15 septembrie, Tineretul Național Liberal (TNL) organizeaza Școala de Vara "Generatia ALTFEL", in stațiunea Venus, de pe litoralul Marii Negre. Președintele Klaus Iohannis va fi prezent maine la eveniment. El va avea discuții cu liberalii despre strategia de urmat in urmatoarea perioada.Amintim…