- La invitația Ambasadei Statului Israel in Romania in colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), primarul Mihai Chirica va participa miercuri, 9 iunie 2021, la Forumul de afaceri Romania – Israel, prilejuit de vizita oficiala in Romania a ES Reuven Rivlin, președintele Statului Israel.…

- "Romania si Statul Israel au relatii privilegiate cu caracter strategic" FOTO: presidency.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Realizator: România si Statul Israel au relatii privilegiate cu caracter strategic - afirma presedintele Klaus Iohannis. În cadrul unei declaratii…

- Vaccinul reprezinta, pentru mine, sansa de a ne revedea cu totii liberi, fara masca si facand toate lucrurile pe care le faceam inainte de pandemie, a afirmat, sambata, intr-un clip video postat pe propria pagina de Facebook, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui.…

- Klaus Iohannis a convocat o ședința la ora 16.00 pe tema Planului Național de Redresare și Reziliența cu prim-ministrul Florin Cițu, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, viceprim-ministrul Dan...