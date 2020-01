Preşedintele israelian marchează Holocaustul printr-un discurs în parlamentul german Presedintele israelian Reuven Rivlin va rosti un discurs in parlamentul german, miercuri, la Berlin in memoria victimelor Germaniei naziste, informeaza DPA. Rivlin urmeaza sa vorbeasca in ebraica la reuniunea speciala a Bundestagului, cu presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, asteptat de asemenea sa rosteasca un discurs. Cei doi sefi de stat au participat impreuna la o serie de evenimente in zilele precedente pentru a marca 75 de ani de la eliberarea lagarului mortii de la Auschwitz, unde nazistii au ucis peste 1 milion de oameni, majoritatea evrei. Steinmeier a fost unul dintre numerosii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele israelian Reuven Rivlin va rosti un discurs in parlamentul german, miercuri, la Berlin in memoria victimelor Germaniei naziste, informeaza DPA, potrivit Agerpres.Rivlin urmeaza sa vorbeasca in ebraica la reuniunea speciala a Bundestagului, cu presedintele Germaniei, Frank-Walter…

- Peste 200 de supravietuitori ai Holocaustului si delegatii din peste 50 de tari s-au adunat luni pe locul unde a fost lagarul de exterminare de la Auschwitz, in sudul Poloniei (atunci sub ocupatia Germaniei naziste), pentru a marca 75 de ani de la eliberarea sa de catre Armata rosie, catre sfarsitul…

- Holocaustul nu poate fi folosit pentru a justifica "divizarea" sau "ura contemporana", a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron, cu ocazia ceremoniilor de la Ierusalim pentru marcarea a 75 de ani de la eliberarea lagarului nazist de la Auschwitz, potrivit AFP, potrivit Agerpres."Nimeni…

- Germania inca nu si-a invatat "odata pentru totdeauna" lectia din Holocaust, a declarat joi, la Ierusalim, presedintele german Frank-Walter Steinmeier, exprimandu-si durerea pentru rolul tarii sale in uciderea a sase milioane de evrei in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza Reuters,…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a deschis joi la Ierusalim ceremoniile de comemorare a Holocaustului citind o nota manuscrisa a unui soldat al Armatei Rosii care a vazut ororile din lagarul de la Auschwitz la eliberarea acestuia cu 75 de ani in urma, transmite agentia dpa. ''Lumea…

- Presedinte al acestei foste republici sovietice din 2008 pana in 2018, inainte de a deveni pentru o scurta perioada prim-ministru, Sargsyan este acuzat ca "a organizat o privatizare ilegala si deturnare de catre responsabili guvernamentali a 489 de milioane dram (peste 922.000 de euro)", precizeaza…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a insarcinat, joi, Parlamentul sa gaseasca un premier, pentru a scoate Israelul dintr-un impas politic unic in istoria sa si a evita organizarea unui al treilea scrutin in mai putin de un an, relateaza AFP.Pentru ”prima oara in istoria Israelului”, potrivit…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a insarcinat joi Parlamentul sa gaseasca un premier, pentru a scoate Israelul dintr-un impas politic unic in istoria sa si a evita organizarea unui al treilea scrutin in mai putin de un an, relateaza AFP.