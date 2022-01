”Aceasta vizita ar putea deschide o noua cale in relatiile dintre Turcia si Israel”, a apreciat seful statului turc intr-un intervu acordat miercuri postului privat turc NTV, declarandu-se ”pregatit sa faca pasi catre Israel in toate domeniile, inclusiv al gazelor naturale”. O apropiere intre cele doua tari a inceput deja de mai multe saptamani, prin convorbiri la telefon intre Erdogan si lideriisraelieni. Presedintele turc se declara saptamana trecuta pregatit sa coopereze cu Israelul in proiectul unui gazoduct in estul Marii Mediterane, marcand astfel vointa Ankarei de a-si relua relatiile cu…